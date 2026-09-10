الرئيسية/اقتصادالرياض تستضيف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026يشكّل المنتدى منصة عالمية لمناقشة التحولات المتسارعة في بيئات الأعمال.11 سبتمبر 2026 01:24آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 01:24مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24المشاريع التنمويةوزارة البلديات والإسكانالمشاريعالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" ينهي الأسبوع منخفضًا بتداولات 4.1 ملياراتميناء جدة الإسلامي يستقبل سفينة "مورتن ميرسك" العملاقة"الصناعة" تعالج 1182 طلب إعفاء جمركيًا صناعيًا خلال يوليوإطلاق مؤشرات لأسعار خردة الحديد والصلب في المملكة