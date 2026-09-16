الرئيسية/اقتصادالرياض تودع "القمة التقنية الحيوية" بـ40 اتفاقيةتجاوز عدد الزوار والمسجلين 15 ألفًا17 سبتمبر 2026 00:23آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 00:231 / 6قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية تختتم أعمالها أأالرياض:أخبار 24الذكاء الاصطناعيولي العهد الأمير محمد بن سلمانالحرس الوطنيالمشاريعالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مصدر" تختتم مشاركتها في "موني 20/20" بتدشين "مُفيد للتمويل" "البنك المركزي" يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساسالاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس"ساما" يتيح خدمة Tap to Pay على أجهزة آيفون قريبًا