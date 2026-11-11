الرئيسية/اقتصادالرياض وطشقند تبحثان فرصًا جديدة للتعاون الاقتصاديبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين11 نوفمبر 2026 05:51آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 05:51وزير الطاقة ورئيس أوزبكستانأأأنطاليا :أخبار 24الطاقةاوزبكستانوزير الطاقةالامير عبدالعزيز بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلة المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباءسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريالنمو سجلات الصناعات التحويلية 18% والتعدين 13% هذا العامارتفاع أرباح "السعودية للطاقة" 4% إلى 12 مليارًا خلال 9 أشهر