الرئيسية/اقتصادالسديري يتعهد بذل الجهود لتطوير وتنمية السوق الماليةرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس الهيئة16 أغسطس 2026 11:17آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 11:25مازن السديري رئيس هيئة السوق الماليةأأالرياض:أخبار 24السوق السعوديمجلس الوزراءهيئة السوق الماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأكثر من 500 مسوّق لبيع التمور عبر 27 مسارًا في كرنفال بريدة"بن داود" تفوز بمزايدة لشراء مصنع ألبان في إستونيا بـ586 مليونًا95.5 % نسبة انضباط تنفيذ مشاريع الطرق خارج العمرانبيع ثاني أغلى صقر في تاريخ المزاد بـ1.3 مليون ريال