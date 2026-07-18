الرئيسية/اقتصادالسعودية الـ13 عالميًا في الاستثمار الأجنبي المباشرتقرير "الأونكتاد": السعودية في المركز 13 عالميًا لعام 202518 يوليو 2026 19:05آخر تحديث : 18 يوليو 2026 20:21مركز الملك عبد الله الماليأأالرياض:أخبار 24الاستثمارات السعوديةالاقتصادالاستثمار الاجنبيالاستثماراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة5000 طن سنويًا.. الفواكه الصيفية تنعش اقتصاد العُلا"أبل" تستعيد من "إنفيديا" لقب الأكبر قيمة سوقية في العالم"طيران الرياض" يدشّن رحلاته المباشرة إلى مدريدالنفط يصعد والذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع