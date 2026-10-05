الرئيسية/اقتصاد"السعودية لإعادة التمويل" توقع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري في ثالث عملية شراء لمحفظة تمويل عقاري من بنك BSF5 أكتوبر 2026 21:51آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 21:57مسؤولو الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وبنك BSF خلال توقيع الاتفاقية بين الجانبينأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالتمويل العقاريالبنوكالشركة السعودية لإعادة التمويلالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق شركة "مرافد" لتطوير وتمكين البنية التحتية في الرياض "موانئ" تطلق نظام تشغيل المحطات متعددة الأغراض في المملكةفرص استثمارية في مشاريع سعودية كبرى بـ"سيتي سكيب 2026""الاقتصادية" تطلق النسخة الأولى من منتداها السنوي