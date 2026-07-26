الرئيسية/اقتصادالسعودية للشحن تدشن خطًا جويًا جديدًا بين الرياض وملبورنتشغيل رحلات بطائرات بوينج 747-400 بسعة تتجاوز 100 طن26 يوليو 2026 11:34آخر تحديث : 26 يوليو 2026 11:34حفل إطلاق خط الشحن الجوي الجديد بين الرياض وملبورنأأالرياض:أخبار 24الشحن الجوياسترالياملبورنسلاسل الامدادالخطوط السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" عن يوليو1.17 مليار ريال أرباح "سليمان الحبيب" بالنصف الأولتحديات سلاسل الإمداد تهبط بأرباح "سابك للمغذيات" 21%صرف 199 مليونًا مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح