الرئيسية/اقتصادارتفاع أرباح "السعودية للطاقة" إلى 6.7 مليار ريال بالنصف الثانيالأرباح بلغت 4.89 مليار ريال خلال الربع الثاني4 أغسطس 2026 10:45آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 11:18الشركة السعودية للطاقةأأالرياض:أخبار 24نتائج الشركاتالشركة السعودية للطاقةتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إكسترا" توصي بشراء 2.49 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينةالنفط والذهب يرتفعان بحذر وسط ضبابية المحادثات الأمريكية الإيرانيةأرباح "أرامكو" ترتفع 42% إلى 121.51 مليار بالربع الثاني"منشآت" تنظم ورشة عمل "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية"