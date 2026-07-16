الرئيسية/اقتصاد"السعودي الألماني" تعيّن "العنزي"رئيساً لمجلس الإدارة"العلي" نائباً للرئيس والإعلان عن تشكيل لجنة المراجعة لاحقاً16 يوليو 2026 10:29آخر تحديث : 16 يوليو 2026 10:29مستشفى السعودى الألمانى الصحيةأأالرياض:أخبار 24الرعاية الصحيةالمستشفيات السعوديةهيئة السوق الماليةتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أديس" توقع عقدين في بريطانيا ونيجيريا بـ858 مليون ريال16 فرصة استثمارية لتعزيز المتنزهات في القصيمالنفط يتراجع مع جني الأرباح وترقب تصعيد واشنطن وطهرانهبوط أسعار النفط إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل