الرئيسية/اقتصادالسماح باستيراد المواشي الحية من موريتانيابعد استيفاء الاشتراطات البيطرية المعتمدة 28 أغسطس 2026 19:10آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 19:10أغنام أأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للوقاية من الآفـات النـبـاتيـة والأمراض الحيوانية ومكافحتهااستيراد المواشيالاستيرادموريتانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةتكليف صباح بركات رئيسًا تنفيذيًا لشركة تطوير المربع الجديدالنفط يتجه لخسارة أسبوعية والذهب يتراجع مع ترقب خطاب وورش800 طن سنويًا تعزز حضور التين الشوكي في الباحة"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور التخزين في ميناءَي الدمام والجبيل