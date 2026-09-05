الرئيسية/اقتصاد"السواحة" يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التحول الرقمي عالميًابحث دور التحول الرقمي الشامل في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة5 سبتمبر 2026 04:20آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 04:20وزير الاتصالات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدةأأنيويورك :أخبار 24عبدالله السواحهالامم المتحدةوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالتحول الرقميالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدولار يصعد بدعم من قفزة الوظائف الأميركيةمنتدى الصناعة السعودي 2026 ينطلق 14 سبتمبر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةشرطان لتوثيق التصرفات غير الناقلة لملكية الأراضي البيضاء