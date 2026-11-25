الرئيسية/اقتصاد"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حيال الأحكام التنظيمية لـ"نمو"المشروع يهدف إلى تعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة وحماية المستثمرين25 نوفمبر 2026 17:11"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حيال الأحكام التنظيمية لـ"نمو"أأالرياض:أخبار 24السوق الموازيةالسوقالأحكام التنظيميةتطوير السوقهيئة السوق الماليةحماية المستثمرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يحصل على تصنيف A+ من "إس آند بي"مسرِّعة "Exel" تستثمر 23.6 مليون ريال في 21 شركة سعودية"نوطن ونصدّر".. ملتقى بالرياض لتعزيز الاستثمار والتصدير"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا عند مستوى 9913 نقطة