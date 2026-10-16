الرئيسية/اقتصاد"السياحة" تتيح تقسيط غرامات المنشآتالجهات السياحية تستفيد من آلية السداد الجديدة حتى 202616 أكتوبر 2026 20:02آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 20:02وزارة السياحة السعوديةأأالرياض:أخبار 24القطاع السياحيمجلس الوزراءوزارة السياحةالغرامات الماليةالمستثمرينالتعليقاتأأخبار ذات صلةمديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق فرصهالنفط يتراجع مع توجه لتخفيف العقوبات والذهب يتجه لخسارة أسبوعيةمزارع الرمان تدعم التنمية الزراعية والسياحية في حائل"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.6 مليارات ريال