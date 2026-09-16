الرئيسية/اقتصادالسياحة تطلق النسخة الثانية من منتدى "TOURISE 2027"تحت رعاية ولي العهد16 سبتمبر 2026 18:05آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 18:26 منتدى TOURISE 2027 أأالرياض:أخبار 24منتدى TOURISEوزارة السياحةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالسياحة السعوديةالاستثمار في السياحةالاستدامة في السياحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنشاء مصنع لتخزين وتوزيع الغاز في حائل بـ70 مليونا "سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 ملياراتالنفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والذهب يستقر13.7 مليار ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوع