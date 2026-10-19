الرئيسية/اقتصاد"السياحة" و"الاستثمار" تعتمدان أول مشاريع برنامج ممكنات الضيافةاستثمارات تصل قيمتها إلى 6.7 مليار ريال19 أكتوبر 2026 20:19آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 20:35صورة جماعية لمسؤولين في وزارتي السياحة والاستثمار أأالرياض:أخبار 24الاستثمارات السعوديةوزارة السياحةالسياحة في السعوديةوزارة الاستثمارالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أرادَ السعودية" تنطلق من الرياض بمحفظة أراضٍ بقيمة 50 مليار ريالتدشّين المرحلة الأولى من مبادرة المتنزهات الزراعية المستدامةارتفاع ركاب القطارات داخل المدن إلى 145.4 مليونًا في 2025النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر والذهب يرتفع