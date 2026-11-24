الرئيسية/اقتصادالسيف: ميزانية 2027 تدعم النمو وتعزّز تنافسية الاستثمارقال إن المؤشرات تعكس اتساع القاعدة الاستثمارية في المملكة 24 نوفمبر 2026 21:30آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 21:35وزير الاستثمار فهد السيفأأالرياض:أخبار 24الميزانيةالميزانية السعوديةوزير الاستثمارالتعليقاتأأخبار ذات صلة13.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال أسبوعتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027الجدعان: الأنشطة غير النفطية بلغت 57.7% وهو أعلى رقم بتاريخ المملكة"الوزراء" يقر ميزانية 2027 بإيرادات 1201 مليارًا ومصروفات 1392 مليارًا