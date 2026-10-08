الرئيسية/اقتصاد"الشؤون الاقتصادية" يؤكد متانة الاقتصاد الوطني رغم المتغيرات الجيوسياسيةالمجلس يستعرض مؤشرات نمو القطاع الخاص وأداء برامج رؤية 20308 أكتوبر 2026 15:43آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 15:56اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية - أرشيفأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةمؤشر مديري المشترياتولي العهد الأمير محمد بن سلمانالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلة اتفاق سعودي إماراتي للربط الكهربائي والسككيمحافظ "ساما": مخاطر تدفقات الأموال محدودة والسيولة مرتفعة"الموارد البشرية" تُبرم 20 اتفاقية لتطوير الخدمات بالشرقية"جاز العربية" تفوز بترسية عقد مشروع "غزلان 1"