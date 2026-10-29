الرئيسية/اقتصادالشبيلي جراند مول يعلن بدء افتتاحه التجريبي بشكل تدريجي يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية29 أكتوبر 2026 16:34آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 16:34الشبيلي جراند مول يعلن بدء افتتاحه التجريبي بشكل تدريجي أأالخبر:أخبار 24مدينة الخبرالشبيلي جراند مولالافتتاح التجريبيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ريمات" توقّع أول عقد لتشغيل وسائل التنقل البديلة في الرياضسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال"المياه الوطنية" تنفذ مشروعين للصرف الصحي بالباحة بـ230 مليونارتفاع صادرات المملكة من الخدمات 6.9% خلال 2025