الرئيسية/اقتصادالصناعة تسهم بـ11% من الناتج المحلي بقيمة 518 مليار ريالتوطين التقنيات والصناعات الناشئة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية14 سبتمبر 2026 21:12آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 21:20منتدى الصناعة السعودي "SIF 2026" — KHALD_ALGHAMDIأأالرياض:أخبار 24الاقتصادالتوطينالصناعة السعوديةالصناعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع "الطاقة الذرية"سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 ملياراتنائب أمير مكة يدشن أول روبوت صناعي سعوديتوقيع اتفاقية مشروع "قرية إكسبو" الرياض بـ3.2 مليار ريال