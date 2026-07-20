الرئيسية/اقتصاد"الصناعة" تعالج 853 طلبًا للفسح الكيميائي في يونيوضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي 20 يوليو 2026 18:03آخر تحديث : 20 يوليو 2026 18:15منح تصاريح استيراد المواد الكيميائيةأأالرياض:أخبار 24المواد الكيميائيةالاستيرادمنحوزارة الصناعة والثروة المعدنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يرتفع 25.17 نقطة بتداولات 3.9 مليارطيران الرياض يفّعل خيارات شراء 28 طائرة "بوينج 787""لومي" تعلن تعرض أحد أنظمتها لاختراق محدود لبيانات العملاءنمو أرباح البنك العربي 5% إلى 2.78 مليار ريال في النصف الأول