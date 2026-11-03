الرئيسية/اقتصادالصندوق الثقافى يوقع اتفاقية تمويل متحف جديد بالرياض تستهدف توسيع مشاركة المؤسسات المالية في تمويل القطاع الثقافي 3 نوفمبر 2026 15:52آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 16:42مقر الصندوق الثقافى فى الرياض أأالرياض:أخبار 24البنك السعودي الأولالصندوق الثقافيالمتاحفالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا 6 نقاط بتداولات 3.4 ملياراتبدء تسجيل 154 ألف عقار بالطائف ورابغ والجوف 15 نوفمبرميزانية الربع الثالث: 259 مليارًا إيرادات و343 مليارًا مصروفاتالنُزل السياحية تتصدر نمو القطاع بـ52% خلال 2026