الرئيسية/اقتصادالصندوق الثقافي يطلق "القسائم" لدعم رواد الأعمالرُفع سقف الدعم ليصل إلى 50 ألف ريال للقسيمة الواحدة10 سبتمبر 2026 04:40آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 04:42إطلاق خدمة "القسائم" لدعم رواد الأعمالأأالرياض:أخبار 24برنامج جودة الحياةالصندوق الثقافيالمشاريعوزارة الثقافةالتعليقاتأأخبار ذات صلة8 فرص جديدة لتعزيز الاستثمار البيئي والزراعي بمكة"الجدعان": الوعاء السعودي للتأمين البحري يدعم سلاسل الإمداد"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.8 ملياراتطرح 1000 أصل عقاري للبيع عبر 73 مزادًا في مناطق مختلفة