الرئيسية/اقتصاد"الطائرات المروحية" تُعزز أسطولها بـ19 طائرة جديدة11 مروحية من طراز AW139 و8 من طراز H145 21 يوليو 2026 12:38آخر تحديث : 21 يوليو 2026 12:58الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية أرنو مارتينيز، والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للمروحيات ماثيو لوفو يوقعان الاتفاقيةأألندن:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالطائراتلندنبريطانياالتعليقاتأأخبار ذات صلة3.27 مليار ريال أرباح مصرف الإنماء في النصف الأولبنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي بـ5 مليارات"الأبحاث والإعلام" توقع عقد رعاية وإعلان مع "STC" للدوري السعودينمو أرباح "الأهلي السعودي" 7.6% إلى 6.6 مليار بالربع الثاني