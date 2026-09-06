الرئيسية/اقتصاد"الطاقة" توقّع مذكرة لإنشاء محطة ضغط وتوزيع الغاز بالشرقيةتوفير خدمة الغاز الطبيعي المضغوط في المدينة الصناعية الأولى بالدمام6 سبتمبر 2026 17:47آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 17:53لحظة توقيع مذكرة التفاهم من ممثل وزارة الطاقة وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية.أأالرياض:أخبار 24المنشاتالصناعةوزارة الطاقةالمنطقة الشرقيةالغاز الطبيعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 2.9 مليار ريالخاصالعقار في أسبوع... 3276 صفقة بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال"الشؤون الاقتصادية" يستعرض الخطوات القادمة لتحول القطاع الصحي"القدية" و"كليفلاند كلينك" تتعاونان لتطوير الطب الرياضي في المملكة