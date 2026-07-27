الرئيسية/اقتصادالعقار: لا متطلبات جديدة على الوسطاء لتجديد الرخصة "المستوى التأسيسي" إلزامي للحصول على رخصة الوساطة اعتبارًا من 1 سبتمبر27 يوليو 2026 20:04آخر تحديث : 27 يوليو 2026 20:29الهيئة العامة للعقارأأالرياض:أخبار 24العقارهيئة العقارتيسير المفرجالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.4 مليارات ريال"بروكفيلد" تُطلق صندوقًا استثماريًا بملياري دولار في المملكة والشرق الأوسطإصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء في ستة أشهر4.13 مليار ريال أرباح "بترورابغ" في النصف الأول بدعم نمو المبيعات