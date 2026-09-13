الرئيسية/اقتصاد"الغطاء النباتي" يطرح 103 فرص استثمارية بنصف مليار رياللتعزيز الاستدامة البيئية وذلك بعوائد استثمارية تصل إلى 16%13 سبتمبر 2026 11:20آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 11:34فرص استثمارية للغطاء النباتيأأالرياض:أخبار 24حماية الغطاء النباتيالاستثمارات السعوديةالاستثماراتالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرُّطب يزين سكاكا.. تتويج الفائزين في ختام المهرجان الثالثطرح 5 فرص استثمارية جديدة في حائلمبيعات معرض الصقور تتجاوز 91 مليون ريال في 2025"جيبكس 2026" يجمع رواد قطاع البناء في جدة