الرئيسية/اقتصاد"الفيدرالي" الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة صوّت أعضاء لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء29 يوليو 2026 22:14آخر تحديث : 29 يوليو 2026 22:24الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيأأالرياض:أخبار 24الاقتصاد الأمريكيالاحتياطي الفيدراليالتضخمالبنك المركزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات أمريكية على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في هرمزصدمات المنطقة لم تهزه.. اقتصاد المملكة سينمو 5.5% في 2027نمو صافي ربح "stc" بـ6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا 134 نقطة بتداولات 5.2 مليارات