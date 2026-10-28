الرئيسية/اقتصادالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدةجاء التصويت لصالح تثبيت الفائدة بأغلبية 10 أصوات 28 أكتوبر 2026 21:09آخر تحديث : 28 أكتوبر 2026 21:12الفيدرالي الأمريكيأأالرياض:أخبار 24الاقتصاد الأمريكيالقرار الاقتصاديالاحتياطي الفيدراليالتضخمأسعار الفائدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير التجارة يقرر تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بـ5.2 مليارات ريال ارتفاع الدخل التشغيلي لـstc في 9 أشهر إلى 11.3 مليار ريالتداول: صفقات البيع المكشوف أقل من 1% من تداولات 2026