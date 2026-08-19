الرئيسية/اقتصادالفيدرالي: العديد من المسؤولين يرون أن رفع الفائدة قد يكون ضرورياًرأى كثيرون أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضرورياً19 أغسطس 2026 21:19آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 21:23شعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيأأواشنطن:أخبار 24الفيدرالي الأمريكيأسعار الفائدة الأمريكيةالاحتياطي الفيدراليالتعليقاتأأخبار ذات صلة35.8 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوعسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 مليارات ريالبدء التسجيل في برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في "شنايدر إلكتريك""التجارة" تنفّذ 26 ألف جولة رقابية ورصدًا تموينيًا خلال شهر