الرئيسية/اقتصادالقصيم تتصدر بإنتاج يتجاوز نصف مليون طن من التموريضم أكثر من 10.8 مليون نخلة و13,403 حيازات زراعية21 أغسطس 2026 04:37آخر تحديث : 21 أغسطس 2026 04:371 / 5أكثر من نصف مليون طن إنتاج تمور القصيمأأبريدة:أخبار 24المركز الوطني للنخيل والتمورالتمور السعوديةوزارة البيئة والمياه والزراعةالقصيممهرجان التمورالتعليقاتأأخبار ذات صلة"زاتكا" تدعو المنشآت لتقديم إقرارات يوليو توقيع 4 اتفاقيات لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات "سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 5 ملياراتقبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد شركة "حامل المسك"