الرئيسية/اقتصادالكشف عن ممارسات خاطئة عند تجار الذهب والمجوهراترفع بلاغات اشتباه للتحريات المالية دون توفر أسباب معقولة للاشتباه12 يوليو 2026 17:11آخر تحديث : 12 يوليو 2026 17:13أحد محلات الذهب بالمملكةأأالرياض:سليمان العنزيوزارة التجارةاسواق الذهبمحال الذهبالذهبالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 2.2 مليار ريالالخطوط السعودية تتصدر مؤشرات الأداء التشغيلي عالميًا في يونيو 2026"البلديات": طرح 13 ألف فرصة استثمارية وتوقيع عقود بـ4.6 مليار"المياه" تنتهي من تنفيذ 5 خزانات بالرياض بتكلفة 128 مليونًا