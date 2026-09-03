الرئيسية/اقتصاداللوز القطيفي يعود بنسخة جديدة تعزز مكانته الزراعيةأكثر من 20 ركنًا لمنتجات اللوز والصناعات التحويلية4 سبتمبر 2026 01:55آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 01:551 / 9 "اللوز القطيفي" — ALKHALIFAH KIFAHأأالقطيف:أخبار 24القطيفالاقتصادالفعالياتوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.8 مليارات تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية لتوطين القطاع ودعم التصدير"جادة 30" بمكة.. منصة تمكّن رواد الأعمال وتحول الأفكار لمشاريع مستدامة"الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح