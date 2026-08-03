الرئيسية/اقتصادالمتاجر المحلية تستحوذ على 95% من مشتريات التسوق الإلكتروني76.9% من الأفراد يشترون عبر الإنترنت والإناث يتفوقن على الذكور3 أغسطس 2026 17:46آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 18:27الشراء عبر السوق الإلكترونيةأأالرياض:أخبار 24التسوقالتجارة الإلكترونيةالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةمشروع لجمع ونقل النفايات في القريات بـ 116 مليون ريالتوقيع اتفاقيتين لتوطين السيارات الكهربائية بعوائد 9 مليارات ريالسوق الأسهم يقود صعود أسواق الخليج بعد تراجعها"إكسترا" تحقق 197 مليونًا أرباحًا بالنصف الأول وتوزع ريالين للسهم