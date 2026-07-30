الرئيسية/اقتصاد"المحتوى المحلي" تعلن التوسع في اشتراط نسب الحد الأدنىدعم تنافسية القطاع الصناعي وزيادة التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية31 يوليو 2026 01:11آخر تحديث : 31 يوليو 2026 01:23هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةأأالرياض:أخبار 24السوق السعوديالتوطينالمنشاتهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"عِلم" تحقق 513 مليون ريال أرباحًا خلال الربع الثاني"سوق الأسهم" ينهي الأسبوع مرتفعًا 4.6 مليارات ميزانية الربع الثاني: 338 مليارا إيرادات و373 نفقات"الدرعية" ترسي عقدًا بـ2.7 مليار لتطوير مجمع "والدورف أستوريا"