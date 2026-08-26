الرئيسية/اقتصادتأهيل شركات لتشغيل سيارات الأجرة العامة في المدينةتحديث منظومة النقل ورفع كفاءة خدمات التنقّل27 أغسطس 2026 00:33آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 01:34"تطوير المدينة" تدعو الشركات للتأهيل لتشغيل خدمات الأجرةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةهيئة تطوير المدينة المنورةالنقل العامالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلة"هيئة المقاولين" تستكشف تقنيات البناء المتقدمة في فرنساتوقيع عقود خدمية وإسكانية بـ 2.3 مليار في تبوكطرح قواعد "ممارسة تمويل سلاسل الإمداد" لطلب مرئيات العموم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 5.7 مليارات ريال