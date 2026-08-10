الرئيسية/اقتصاد"المسار الرياضي" تطلق صندوقًا عقاريًا بقيمة 700 مليون رياليهدف لتطوير أصول رئيسية ضمن وجهة الوادي10 أغسطس 2026 19:19آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 19:22المسار تطلق صندوقًا عقاريًا مع ممثلي شركتي الجزيرة كابيتال وركازأأالرياض:أخبار 24برنامج جودة الحياةرؤية السعودية 2030مدينة الرياضالمسار الرياضيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمورينجا تعزز الزراعة المستدامة في حائلبواكير الرطب تنعش مهرجان جادة الخبراءمبادرة لرفع جاهزية القطاع الخاص لمواجهة التعثر المالي تسهيلات ائتمانية بـ 27.67 مليار ريال خلال 6 أشهر