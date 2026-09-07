الرئيسية/اقتصادالمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية ينطلق غدًامشاركة واسعة للشركات المحلية والدولية لمناقشة مستقبل الخدمات اللوجستية7 سبتمبر 2026 10:26آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 10:26المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية - أرشيفأأالرياض:أخبار 24وزير النقل والخدمات اللوجستيةمركز الرياض الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البحري" توزع 1.38 مليار ريال أرباحًا استثنائية عن النصف الأولالنفط يواصل الارتفاع والذهب يترقب بيانات التضخمتمور الجوف تنعش الحركة التجاريةمباحثات سعودية-هندية للتعاون في تنظيم سوق العمل