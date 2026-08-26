الرئيسية/اقتصاد"هيئة المقاولين" تستكشف تقنيات البناء المتقدمة في فرنساوفد الهيئة يناقش تقنيات متقدمة مع اتحاد البناء الفرنسي26 أغسطس 2026 21:43آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 22:01وفد الهيئة السعودية للمقاولين أثناء مباحثات الشراكةأأباريس:أخبار 24فرنساالهيئة السعودية للمقاولينالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقيع عقود خدمية وإسكانية بـ 2.3 مليار في تبوكطرح قواعد "ممارسة تمويل سلاسل الإمداد" لطلب مرئيات العموم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 5.7 مليارات ريالمذكرة تفاهم بين إكسبو 2030 الرياض و"تنمية السياحة الفرنسية"