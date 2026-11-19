الرئيسية/اقتصادالمملكة المتحدة توقع عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض سيشكّل جناحها منصةً لعرض رؤاها وأفكارها داخل المعرض19 نوفمبر 2026 16:46عادل الجبير ووزير التجارة البريطاني وطلال المرّي خلال توقيع عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض أأالرياض:أخبار 24المملكة المتحدةاكسبو 2030الرياضعادل الجبيرالتعليقاتأأخبار ذات صلةتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي والحد الأدنى على مشاريع الطرق"السوق المالية" تقبل دعوى جماعية ضد "السعودي الألماني"صرف 17 مليون ريال الدفعة الأخيرة لمزارعي القمح المحلي"الصناعة" تعالج 837 طلبًا للفسح الكيميائي في أكتوبر