الرئيسية/اقتصادالمملكة تستعرض أبرز إنجازاتها في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدةبعد تقديم مراجعتين سابقتين عامي 2018 و2023 14 يوليو 2026 16:55آخر تحديث : 14 يوليو 2026 16:55المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة أأجنيف:أخبار 24المدن الاقتصاديةوزارة الاقتصاد والتخطيطالامم المتحدةالتنمية المستدامةتقاريرالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يدرس شراء 36 طائرة إضافية من إيرباص وبوينغسوق الأسهم يتراجع 86 نقطة بتداولات 4.4 ملياراتتدشين مشاريع تنموية واستثمارية بـ900 مليون ريال في القطيفميناء جدة يستقبل أول سفينة عملاقة بحمولة 60 ألف طن