الرئيسية/اقتصادالمملكة تشارك في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنيويوركالوفد برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو5 يوليو 2026 13:20آخر تحديث : 5 يوليو 2026 13:20سيعُقد المنتدى تحت شعار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واستعرض التقدم في 5 أهداف رئيسيةأأالرياض:"أخبار 24"وزارة الاقتصاد والتخطيطالامم المتحدةفيصل الابراهيمنيويوركالسعوديةالصندوق السعودي للتنميةاكسبو 2030التعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة و6 دول تعلن رفع الإنتاج 188 ألف برميل يوميًا بأغسطس"سابل" تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم بحمولة 66 ألف طن"ترشيد" تبدأ رفع كفاءة الطاقة بمبنى وزارة الاستثمار