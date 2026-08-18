الرئيسية/اقتصادالمملكة تعزز الاكتفاء من الفواكه بخطط زراعية متقدمةاستمرار نمو القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني18 أغسطس 2026 04:20آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 04:201 / 4ثمار القرعأأالرياض:أخبار 24الزراعةالامن الغذائيالاكتفاء الذاتيوزارة البيئة والمياه والزراعةالاقتصاد المحليالفواكهالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذهب يرتفع إلى 4.4 ألف دولار للأوقيةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليار ريالتمويل بملياري ريال لتطوير مساكن فاخرة في الدرعية ووادي صفارنمو أرباح صندوق الاستثمارات 153% إلى 65 مليارًا خلال 2025