الرئيسية/اقتصادالمملكة: شراكتنا مع الصين تركز في المستقبل على بناء الصناعات معًاالصين تمثل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا للمملكة5 سبتمبر 2026 16:38آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 16:38وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار د. سعد الشهراني خلال مشاركته بملتقى الأسواق المالية سيليكت في شنغهاي.أأشنغهاي:أخبار 24الصينوزارة الاستثمارالصناعاتالصناعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدولار يصعد بدعم من قفزة الوظائف الأميركية"السواحة" يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التحول الرقمي عالميًامنتدى الصناعة السعودي 2026 ينطلق 14 سبتمبر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية