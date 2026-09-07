الرئيسية/اقتصادالمملكة ضيف شرف معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارةوفد رفيع إلى بكين لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع أُطر التعاون7 سبتمبر 2026 13:15آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 13:15مساعد وزير الاستثمار م. إبراهيم المباركأأبكين:أخبار 24بكينالمملكةوزير الاستثمارالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الموارد البشرية يستثمر 1.96 مليار ريال لتأهيل 16 ألف مواطنصندوق الاستثمارات يطلق شركة لإنشاء وجهة ساحلية وسكنية بالخفجيالمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية ينطلق غدًا"البحري" توزع 1.38 مليار ريال أرباحًا استثنائية عن النصف الأول