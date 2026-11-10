الرئيسية/اقتصاد المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباءتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط10 نوفمبر 2026 20:24آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 20:24 الأمير عبدالعزيز بن سلمان وألب أرسلان بيرقدار والرئيس التركي خلال توقيع مذكرة التفاهم بين البلدينأأأنطاليا:أخبار 24تركياالطاقةرجب طيب اردوغانالامير عبدالعزيز بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريالنمو سجلات الصناعات التحويلية 18% والتعدين 13% هذا العامارتفاع أرباح "السعودية للطاقة" 4% إلى 12 مليارًا خلال 9 أشهرتراجع النفط والذهب مع انحسار التوترات الجيوسياسية