الرئيسية/اقتصادالمملكة ونيكاراغوا توقّعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال7 أكتوبر 2026 19:03آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 19:11رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج وقائد القوات الجوية بالجيش النيكاراغوي إفرين أليخاندرو مارين سيرانو خلال توقيع اتفاقية تعاون أأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنينيكاراغواالنقل الجويالطيران المدنيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 2.9 مليار "ترشيد" تخفض استهلاك الكهرباء 25% بجامعة جازانشراكات بـ9.4 مليون ريال لتعزيز البنية التحتية بالقصيمالنفط يرتفع وسط تهديد العواصف والغارات.. والذهب ينخفض