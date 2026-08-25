الرئيسية/اقتصاد100 مليار ضمانات تمويلية لـ28 ألف منشأة عبر "كفالة"بإجمالي تمويل تجاوز 140 مليار ريال25 أغسطس 2026 14:35آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 14:35من إعلان ترويجي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"أأالرياض:أخبار 24المنشات الصغيرةالتمويلشركات التمويليوسف البنيانبنك المنشات الصغيرة والمتوسطةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطرح 27 فرصة لتطوير 33 مرفقًا لإدارة النفايات بملياري ريالهيونداي تتوصل لاتفاق لإنهاء أضخم إضراب عمالي منذ عقد"السكري" يتربع على عرش التمور في كرنفال بريدةالنفط يستقر والذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر