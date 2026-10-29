الرئيسية/اقتصاد"المياه الوطنية" تنفذ مشروعين للصرف الصحي بالباحة بـ230 مليونتضمنت تنفيذ خطوط رئيسية للصرف الصحي بطول إجمالي بلغ 7 كيلومترات29 أكتوبر 2026 11:56آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 11:56مبنى كبير تابع للشركة الوطنية للمياه في مدينة حديثة.أأالباحة:أخبار 24الصرف الصحيشركة المياه الوطنيةالباحةقطاع المياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع صادرات المملكة من الخدمات 6.9% خلال 2025تراجع الذهب إلى 4039 دولارًا قبل بيانات التضخم الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدةوزير التجارة يقرر تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة