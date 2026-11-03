الرئيسية/اقتصادالناصر: بدء الأعمال الهندسية لتوسعة خط "شرق - غرب"واسترداد تكاليف إنشائه خلال 15 يومًا فقط من الاضطرابات الحالية3 نوفمبر 2026 11:48آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 12:02الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصرأأالرياض:أخبار 24النفطارامكوامين الناصرارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولارأرباح "دله الصحية" 621 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى بنمو 47%النفط يستعيد مكاسبه والذهب يتراجعأرباح أرامكو ترتفع 36% إلى 379 مليار ريال خلال 9 أشهر