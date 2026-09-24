الرئيسية/اقتصاد"الناصر": ندرس تعزيز قدرات أرامكو التخزينية خارج المملكةأرامكو تدرس إمكانية تطوير مسارين رابع وخامس لتصدير النفط24 سبتمبر 2026 17:20آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 17:20رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصرأأالرياض:أخبار 24النفطارامكوامين الناصرارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق "شبكة اليخوت" لربط وجهتي "أمالا" و"البحر الأحمر" "سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.5 مليارات ريال"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً مع "الثقافة" لتشغيل وإدارة "الثقافية""سار" تُوقع اتفاقية لتمويل شراء 10 قطارات ركاب جديدة